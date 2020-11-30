طوكيو 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسوصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 147 ألفا و 489 حالة حتى الساعة 30ر7صباحا بتوقيت طوكيو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 2057 وفاة، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 121 ألفا و735 حتى اليوم .// انتهى //04:02ت م0240