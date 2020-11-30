شنغهاي 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وأضافت اللجنة في بيان أن العدد يضم 15 حالة وافدة من الخارج، مبينة أنها سجلت أيضا 17 إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقابل 10 حالات في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86530 حالة بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //04:27ت م0241