الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خالد الفيصل يؤكد تعزيز الأمن البيئيأمير تبوك يثمن جهود صحة المنطقة لمواجهة «كورونا»أمير الجوف يرعى الملتقى الأول للمتحدثين الإعلاميين.. اليومسعود بن نايف يؤكد ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامىجلوي بن عبدالعزيز يلتقي إدارة نادي نجراند. الربيعة: المملكة أخذت الصحة الرقمية.. أولوية قصوىإغاثي الملك سلمان يواصل تقديم أدواره الإنسانيةتدريب 1000 طالب على الأمن السيبراني في حائلكورونا ينخفض في تسع مناطق.. وحالات المدينة المنورة تحت السيطرةالرئيس التونسي يستقبل السفير العلي ويمنحه أعلى وسامتدشين دليل تشخيص وعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه«الحوثي».. النسخة الإيرانية الأكثر إرهاباً للمرأة اليمنيةالبرهان: ما الذي استفدناه من الخصومة مع إسرائيل؟مطالب شعبية بتصحيح الأوضاع ورفع الظلم عن الفلسطينيينإثيوبيا تسيطر على تيغراينواب ليبيون يلتزمون بإنهاء الانقسام في ختام مباحثات المغرب// يتبع //06:01ت م0002