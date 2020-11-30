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الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خالد الفيصل يؤكد تعزيز الأمن البيئي
أمير تبوك يثمن جهود صحة المنطقة لمواجهة «كورونا»
أمير الجوف يرعى الملتقى الأول للمتحدثين الإعلاميين.. اليوم
سعود بن نايف يؤكد ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامى
جلوي بن عبدالعزيز يلتقي إدارة نادي نجران
د. الربيعة: المملكة أخذت الصحة الرقمية.. أولوية قصوى
إغاثي الملك سلمان يواصل تقديم أدواره الإنسانية
تدريب 1000 طالب على الأمن السيبراني في حائل
كورونا ينخفض في تسع مناطق.. وحالات المدينة المنورة تحت السيطرة
الرئيس التونسي يستقبل السفير العلي ويمنحه أعلى وسام
تدشين دليل تشخيص وعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
«الحوثي».. النسخة الإيرانية الأكثر إرهاباً للمرأة اليمنية
البرهان: ما الذي استفدناه من الخصومة مع إسرائيل؟
مطالب شعبية بتصحيح الأوضاع ورفع الظلم عن الفلسطينيين
إثيوبيا تسيطر على تيغراي
نواب ليبيون يلتزمون بإنهاء الانقسام في ختام مباحثات المغرب
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