وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( مملكة مُلهِمة ) : من الطبيعي أن لا يجني "النظام الإيراني" "عنب" الاستقرار والسلام من "شوك" التدخّل، والنزعات الشريرة في بثّ الفوضى والقلاقل، فحالة من الازدراء لهذا النظام تنتاب الأسرة الدولية، في ظلّ هذه العنجهية والسلوك المتنمّر والمتمرّد، الذي يمارسه -بصفاقة وحُمق سياسي صارخ- النظام الإيراني تجاه جيرانه.وتابعت : فهذا النظام الفاشي المسعور لا زال ينفخ في جمرات التأليب والتحشيد والتآمر على الجميع، وكأنها حرب الجميع ضدّ الجميع وفقاً للفيلسوف توماس هوبز، إساءات متكررة للمملكة عبر جيوبه وأذرعته مِنْ مُرتزقة حوثيين، لا يبالون في استفزازاتهم المتكررة، عبر إطلاق الصواريخ، والطائرات بدون طيار، وغيرها من وسائل رخيصة.وبينت : وبالرغم من يقظة حُرّاس ثغورنا الأبطال الجسورين وصدّ ومنع أي اعتداء أو إضرار بحدودنا، إلاّ أنّ تكرار تلك المحاولات، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، بأن هذا النظام الثيوقراطي الأرعن، لن يرتدع ما لم تكن العقوبات أكثر ردعاً وفاعلية، ومن ثمّ فإن الاستقرار والسلام لن يتمّا ويكتملا ما لم يكن الموقف الدولي مُتّحداً، ويملك من الإرادة الحقيقية ما يقلّم أظافر هذا النظام المأفون، الذي يثبت تعاقب الأيام بأنّه لا أمان له، كما أنه غير جدير بأي احترام، أو تعاون، وليس مؤهّلاً حتى اللحظة الراهنة، للانضواء تحت النظام الدولي وقوانينه الضامنة للسلام والاستقرار.وأضافت: ومن المؤسف أنّه في ظل استنفار العالم وتوظيفه لقدراته ومقدّراته لمجابهة الوباء العالمي المُرعب "فيروس كورونا المستجد"، وتجنيب العالم شروره، نجد في المقابل النظام الإيراني يواصل عنجهياته وتهديداته وسط تراخٍ دولي يلجم هذا الغرور والتغطرس من جانب إيران.// يتبع //06:01ت م0003