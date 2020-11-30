وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( جرائم طهران.. الضمير الغائب ) : جهود المملكة العربية السعودية في سبيل إغاثة ومد يد الـعون للشعب اليمني الشقيق، تستديم في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب استمرار ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية، في القيام بالمزيد من الجرائم والـتجاوزات والانتهاكات لـكافة الـقوانين الـدولـية والأعراف الإنسانية، التي لم يكن لآثار جائحة كورونا المستجد، اعتبار في أن تمضي طهران في تسليح ودعم ميليشيات الحوثي للمضي في تنفيذ أوامره وزعزعة الاستقرار الإقلـيمي وتهديد الأمن الـدولـي، بغية تنفيذ غاياته الخبيثة وأهدافه الشيطانية.وتابعت : حين نمعن فيما يقوم به مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من انتزاع آلاف الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء الـيمن، وحاولـت إخفاءها بأشكال وألـوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، وما ذكره مدير عام مشروع «مسام» أسامة القصيبي أن الـفرق الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 1139 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وأن فرق «مسام» الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي أيضا 105 ألـغام مضادة لـلـدبابات و 9 ألـغاممضادة لـلأفراد، وأن مجموع ما نزعته فرق «مسام» منذ انطلاق المشروع ولـغاية يوم 30 أكتوبر 2020 بلغ 195271 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.// يتبع //06:01ت م0004