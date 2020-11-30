وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( نجاحات المملكة في مواجهة «كورونا» ) : يأتي إعلان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بأن المملكة ما زالت تسيطر على فايروس كورونا مع نزول في عدد الإصابات، نتيجة الدعم اللا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم وعي والتزام المجتمع، للتأكيد على النجاحات التي تحققت لمواجهة الجائحة، ووضعت المملكة في مقدمة دول العالم الأكثر أماناً.وتابعت : وما كان للمملكة أن تحقق هذا التفرد، الذي كان وما زال محط إعجاب الدول والمنظمات والهيئات الصحية العالمية، لولا الدعم والرعاية والاهتمام من قبل القيادة؛ فأصبح ينظر إلى هذا التفرد على أنه نجاح غير مسبوق، وأنموذج يجب على الدول التي ما زالت تعاني الاستفادة منه، وخاصة ما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي لم تحرم المواطن والمقيم من حرية التنقل، وممارسة العمل.وأضافت : وتأتي حماية المملكة للمواطن والمقيم، وتقليل الخسائر جراء هذه الجائحة نتيجة الجهود التي بذلتها جميع أجهزة الدولة، المتمثلة في حزمة من القرارات الجريئة، والخطط المبنية على دراسات خبراء وكفاءات وطنية، والمليارات التي صرفت لدعم المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الطبية والفنية، والأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، التي ساهمت بعد توفيق الله في خفض نسبة الإصابة والوفيات.وختمت : ولكي يستمر انخفاض نسبة الإصابة بكورونا إلى أدنى مستوى، فإن المطلوب هو زيادة تفاعل المواطن والمقيم مع التعليمات المشددة، المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، التي تنادي بها وزارة الصحة والأجهزة ذات العلاقة.// انتهى //06:01ت م0007