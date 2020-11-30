طوكيو 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الاثنين ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال أكتوبر الماضي بنسبة 4ر0% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، لتصل إلى 430ر12 تريليون ين (64ر119 مليار دولار).و كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 1ر0% خلال سبتمبر الماضي.في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي نموا سنويا بمعدل 4ر6% في حين كان المحللون يتوقعون نموا سنويا بمعدل 2% فقط بعد تراجع سنوي بنسبة 7ر8% خلال سبتمبر الماضي.وأشارت بيانات الوزارة إلى نمو قيمة المبيعات التجارية خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% شهريا في حين تراجعت المبيعات بنسبة 3ر2% سنويا لتصل إلى 809ر44 تريليون ين. وزادت قيمة مبيعات الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر1% شهريا وتراجعت بنسبة 1ر6% سنويا إلى 379ر32 تريليون ين.// انتهى //07:55ت م0008