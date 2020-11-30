عام / سمو ولي العهد يهنئ الرئيس الروماني بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فيرنير يوهانس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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