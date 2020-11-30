طرابلس 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على اجتماع وفدي البرلمان ومجلس الأعلى للدولة في طنجة، استكمالا لما تم في بوزنيقة، موضحة أن الاجتماع سيركز على المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015.وأشارت إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح، التي أكد فيها أن المسارات الموازية تحاول إفشال الحوار الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، مشددًا على ضرورة وقف التدخل الخارجي الهادف إلى إشعال فتيل الحرب من جديد، مطالبا أعضاء منتدى الحوار السياسي بتغليب المصلحة الوطنية.واهتمت صحف طرابلس بالأوضاع الأمنية والعسكرية، مبينة تصريحات مدير إدارة التوجيه المعنوي التابع للجيش الليبي خالد المحجوب التي أوضح فيها توجيه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية الموجودة بصحراء منطقة الجنوب رغم اتساع الرقعة الصحراوية وصعوبة السيطرة عليها.وتناولت تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي بالخارج، ناصر بوريطة، وقوله إن المرحلة السياسية الراهنة في ليبيا تحتاج إلى مجلس نواب ليبي يسوده الوئام، ويسير في اتجاه واحد تنتهي فيه الانقسامات السياسية والجغرافية، ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا والليبيين، مؤكدا أن مخرجات لقاء طنجة التشاوري نقطة تحول مهمة لها تأثير كبير في المسار السياسي.وعرجت صحف الاثنين على تصريحات المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفانى ويليامز، التي أشارت فيها إلى أن المهلة التي أعطتها لأعضاء ملتقى الحوار السياسي لتقديم مقترحاتهم، بشأن آليات ترشيح شاغلي مناصب السلطة التنفيذية قد انتهت، وإبلاغها المشاركين أن البعثة ستقدم حلاً عمليًا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات بشأن آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.// انتهى //08:58ت م0012