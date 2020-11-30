عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس أفريقيا الوسطى بذكرى يوم الجمهورية لبلاده
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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