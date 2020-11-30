الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //08:58ت م0013