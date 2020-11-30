جنيف 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واستنطلق اليوم في العاصمة السويسرية جنيف الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري .وتتكون اللجنة من 45 شخصية سورية بالتساوي بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني، وستناقش الأسس والمبادئ الوطنية.وكانت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر أغسطس الماضي.// انتهى //09:06ت م0015