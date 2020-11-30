نيودلهي 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 38772 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 443 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9.431.691 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 137.139 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 8.847.600 حالة .// انتهى //09:13ت م0017