عام / تسجيل 443 وفاة و 38772 إصابة جديدة بكورونا في الهند
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
نيودلهي 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 38772 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 443 وفاة .
وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9.431.691 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 137.139 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 8.847.600 حالة .
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