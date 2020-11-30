عام / أمانة العاصمة المقدسة ترصد مخالفات في عدد من المنشآت التجارية
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
مكة المكرمة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
رصدت أمانة العاصمة المقدسة 9 منشآت تجارية مُخالفة للإجراءات الإحترازية .
وتمثَّلت المخالفات المرصودة في المطاعم والأسواق المركزية بمكة المكرمة، في عدم لبس الكمَّامات ومُخالفة العاملين للإجراءات الإحترازية، حيث جرى تطبيق العقوبة حسب لائحة مُخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .
من جهة أخرى واصلت إدارة التطوع البلدي بالأمانة الحملة التوعوية "لسلامتنا نلتزم" التي تهدف لنشر التوعية المجتمعية، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية في المراكز والمجمعات التجارية بالعاصمة المقدسة.
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