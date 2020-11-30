مكة المكرمة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسرصدت أمانة العاصمة المقدسة 9 منشآت تجارية مُخالفة للإجراءات الإحترازية .وتمثَّلت المخالفات المرصودة في المطاعم والأسواق المركزية بمكة المكرمة، في عدم لبس الكمَّامات ومُخالفة العاملين للإجراءات الإحترازية، حيث جرى تطبيق العقوبة حسب لائحة مُخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .من جهة أخرى واصلت إدارة التطوع البلدي بالأمانة الحملة التوعوية "لسلامتنا نلتزم" التي تهدف لنشر التوعية المجتمعية، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية في المراكز والمجمعات التجارية بالعاصمة المقدسة.// انتهى //09:36ت م0019