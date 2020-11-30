القاهرة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وتناول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية.وأبرزت تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة صياغة منظومة البناء الجديدة بشكل مكتمل الجوانب والتفاصيل على نحو يحقق حوكمة عملية البناء والتوسع العمراني في إطار من المعايير الواضحة بما فيها التصميمات الهندسية والمراحل الإنشائية واستيعاب السيارات والخدمات الخاصة بكل مبنى.وأشارت صحف القاهرة إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتورة هايك هارمجار، وتناولت سبل تعزيز العلاقات والمشروعات القائمة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مع وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتناولت مستجدات القضية الفلسطينية.وتناقلت صحف الاثنين تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التزام المنظمة الدولية إيجاد حل للقضية الفلسطينية قائم على وجود دولتين، مشيرًا إلى وجود مجموعة من العوامل سببت بؤسًا كبيرًا للشعب الفلسطيني منها توسيع المستوطنات غير القانونية وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.وتحدثت صحف مصر عن مقتل 30 شخص على الأقل وإصابة العشرات من قوات الأمن والمدنيين في هجومين انتحاريين منفصلين استهدفا قاعدة للجيش الأفغاني بولاية غزنة شرقي أفغانستان وموكب مسؤول حكومي بولاية زابل جنوبي أفغانستان.// انتهى //09:39ت م0020