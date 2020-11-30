عام / الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بمكة المكرمة
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
الطائف 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات ، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 9 مساء.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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