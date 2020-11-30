حفر الباطن 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن خدماتها لـ 23,774 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى .يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ""COVID-19 المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:34ت م0027