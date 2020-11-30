عام / أكثر من 23 ألف مستفيد من عيادات "تطمن" في حفر الباطن
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
حفر الباطن 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
قدّمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن خدماتها لـ 23,774 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى .
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ""COVID-19 المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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10:34ت م
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