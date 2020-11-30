بيروت 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بانعدام أي مؤشر للانفراج السياسي في ظل التعقيدات التي تواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة وفشل كل المحاولات لتذليل العقبات التي تحول دون الإعلان عن التشكيلة الوزراية في حين تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية على نحو ينذر بعواقب خطيرة.وتحدثت عن دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العقبة الساحلية أمس إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم وإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.وأشارت صحف بيروت إلى إعلان السلطات العراقية أن صاروخا سقط داخل مصفى "الصينية" في محافظة صلاح الدين شمالي العراق ما تسبب في تعطيل العمليات بالمنشأة في حين تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته الهجوم.ولفتت الانتباه إلى مقتل ما لا يقل عن 34 شخصًا وإصابة 24 آخرين في هجومين انتحاريين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية أمس في أفغانستان.وتطرقت صحف الاثنين إلى إعلان الأمم المتحدة أمس عن ارتفاع ضحايا الهجوم الذي نفذه تنظيم جماعة بوكو حرام الإرهابي في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا والذي استهدف عمال مشتغلين بحصاد الأرز إلى 110 قتلى.// انتهى //10:43ت م0028