إسلام آباد 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اجتماع رئيس الوزراء عمران خان بكبار المسؤولين والعسكريين والأمنيين الباكستانيين لمراجعة التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية.وأخبرت عن انخفاض نسبة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان إلى معدل 7.2 ٪ منذ الأيام الثلاثة الماضية، بعد أيام من ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند معدل 7.46 ٪.واهتمت صحف الاثنين بمساعي الحكومة الباكستانية لإقناع أحزاب المعارضة على إلغاء اجتماعاتها السياسية الاحتجاجية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأشارت إلى تجديد باكستان موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ومطالبتها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967م وأن تكون القدس عاصمتها.وتناقلت صحف إسلام آباد أنباء التفجير الذي وقع بالقرب من وحدة الحماية الشرطية العامة في إقليم غازني بشرق أفغانستان وأدى إلى مقتل 30 شخصاً من رجال الشرطة الأفغانية.وتطرقت إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة الهندية في هجوم لمتمردين ماويين بولاية شاتيسجار.وعرجت على أنباء مقتل عشرات المزارعين في نيجيريا بهجوم شنه مسلحون يشتبه في أنهم من جماعة بوكو حرام الإرهابية.ونشرت صحف باكستان اندلاع تظاهرات جديدة في أرمينيا لمطالبة السلطات بالعمل على كشف مصير الجنود المفقودين في المعارك الأخيرة مع أذربيجان في ناغورني قرة باغ.// انتهى //10:46ت م0030