حفر الباطن 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم في مكتبه مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي في إطار جولته التفقدية بعد الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة.وجرى خلال الاستقبال مناقشة الاستعدادات والإجراءات التي قام بها الدفاع المدني للتعامل مع الحالات المطريّة والظروف المصاحبة لها.حضر الاستقبال مدير إدارة الدفاع المدني بحفر الباطن العقيد محمد فرحان العنزي .// انتهى //10:56ت م0033