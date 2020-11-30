سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بشكل محدود وسط قطاع غزة
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
غزة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في أراضٍ زراعية لفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، بأن آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من الموقع العسكري الإسرائيلي على الشريط الحدودي شرق مخيم البريج، وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المكان، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل.
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