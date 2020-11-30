غزة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واستوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في أراضٍ زراعية لفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، بأن آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من الموقع العسكري الإسرائيلي على الشريط الحدودي شرق مخيم البريج، وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين، وقامت الجرافات بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المكان، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل.// انتهى //11:00ت م0034