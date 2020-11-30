رام الله 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية الذي قال فيه: "إن إسرائيل تفرض أمرًا واقعًا متدهورا في الأراضي الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي ، في تدمير ممنهج وانتهاك مستمر للقانون الدولي والقرارات الأممية. وعلى العالم منع ذلك والدفع لإنهاء الاحتلال".ونشرت تأكيدات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن أي محاولات للانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مآلها الفشل.وتحدثت صحف رام الله عن أقوال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور "إن صمود القيادة وشعبنا في مواجهة إجراءات وسياسات الاحتلال هو أحد أبرز العناوين لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، للالتفاف حوله، والتأكيد على أن العالم لن يتخلى عن شعبنا رغم كل الإجراءات ضده.ولفتت الصحف النظر لتأكيدات جمهورية تونس دعمها الثابت للقضيّة الفلسطينية العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، في دفاعه الثابت عن حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ضمن حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل16 وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و957 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونًاو458 ألفا و309 وفيات، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 62 مليونا و573 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 43 مليونا و194 ألف مريض.وتطرقت إلى إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المضطرب، وسيطرة الحكومة عليه.// انتهى //11:01ت م0035