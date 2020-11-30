الرباط 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت بنيامي في النيجر، مبرزةً إشادة وزراء الخارجية بدور العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس .وركزت الصحف على نتائج الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي الذي انعقد في مدينة طنجة المغربية، متناقلة تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي أكد أن مخرجات هذا اللقاء ستشكل نقطة تحول هامة لها تأثير كبير في المسار السياسي في ليبيا.وتناولت صحف المغرب الوضع في سوريا، مشيرة إلى بدء عودة الدفعة الأولى من أهالي مخيم اليرموك في العاصمة دمشق إلى منازلهم بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.وتطرقت إلى مقتل نحو 30 شخصا على الأقل وإصابة العشرات من قوات الأمن والمدنيين في هجومين انتحاريين منفصلين استهدفا قاعدة للجيش الأفغاني بولاية غزنة شرقي أفغانستان.// انتهى //11:12ت م0036