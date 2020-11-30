الخرطوم 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان أمس تخفيض نسبة الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة إلى 50% .ونشرت تأكيد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس بعدم وجود اتجاه لتعويم سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ورفع الدعم عن الدواء، معلناً التوافق مع البنك المركزي لتوفير الاحتياجات اللازمة لاستيراد الأدوية.وسلطت الضوء على إعلان برنامج الغذاء العالمي أمس ، توفير الغذاء لـ60 ألف شخص، كدفعة أولى من البرنامج الإسعافي العاجل للاجئين الإثيوبيين شرقي السودان.ولفتت الانتباه إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي دعا خلالها الى ضرورة وقف التدخل الخارجي الهادف إلى إشعال فتيل الحرب من جديد، مطالبا أعضاء منتدى الحوار السياسي بتغليب المصلحة الوطنية.وركزت على تأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية أن إسرائيل تفرض أمراً واقعاً من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي .وأخبرت عن مقتل ما لا يقل عن 110 مدنيين في هجوم شنه مسلحون من حركة "بوكو حرام" على مزارعين في قرية "كوشوبي" في شمال شرقي نيجيريا.وأشارت صحف السودان إلى تجديد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس، دعوته للأمريكيين بالوحدة حول هدف مشترك هو هزيمة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:23ت م0038