بيروت 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفِلَسْطينيين "أونروا"، في لبنان، أن العدد الإجمالي التراكمي للمصابين بفيروس كورونا في مخيمات الفِلَسْطينيين في لبنان، بلغ منذ بدء تفشي الفيروس وحتى تاريخ 28 من الشهر الجاري، 2975 حالة منها 373 حالة نشطة حاليا.وأوضحت الوكالة في بيان لها اليوم أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية ومع شركائها واللجان الشعبية وجميع الأطراف المعنية بمتابعة الحالات عن كثب والأعداد المتزايدة في المخيمات والمناطق التي يقيم فيها اللاجئون الفِلَسْطينيون.// انتهـى //11:49ت م0047