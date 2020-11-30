طوكيو 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا اليوم ، لكنه سجل أكبر مكسب شهري له منذ ما يقرب من 27 عاما بعد أن أدى التفاؤل حيال إحراز تقدم في تطوير لقاح كوفيد-19 وتلاشي حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية إلى تعزيز الإقبال على المخاطرة.ونزل نيكي 0.79 % ليغلق عند 26433.62، منهيا أربع جلسات متتالية من المكاسب.كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.77 % عند 1754.92.// انتهى //11:52ت م0048