مكة المكرمة ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٢ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م واسأطلقت أمانة العاصمة المقدسة اليوم مبادرة " الثقافة الرقمية " ضمن مبادرات كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، بغية الإسهام في رفع الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع، في ظل جائحة "كورونا" التي فرضت الكثير من التحولات الإلكترونية في مختلف القطاعات.وتسهم المبادرة في بث الأساليب الصحيحة للتعامل مع التقنية الحديثة والابتعاد عن الاستخدام الخاطئ، في ظل تنامي بعض المخاطر السيبرانية .// انتهى //12:00ت م0049