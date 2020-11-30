جيزان 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واستمكّن أطباء الأشعة التداخلية بالتعاون مع أطباء قسم الكلى في مستشفى الملك فهد المركزي في جازان من تركيب قسطرة الغسيل البروتيني لمريض بواسطة الأشعة التداخلية وذلك لأول مرة في منطقة جازان.وأوضح الفريق الطبي أن هذا الإجراء سيُسهم - بإذن الله - في تقليل زيارات المرضى لعمل الغسيل في المستشفى وسهولة إجراء الغسيل في منازلهم.وتأتي هذه الخطوة امتدادا للخدمات التخصصية التي تقدمها وحدة الأشعة التداخلية لمرضى الفشل الكلوي من تركيب قساطر الغسيل الدموي الدائمة وكذلك إعادة فتح وتوسعة وصلات الغسيل المتجلطة والمتضيقة.// انتهى //12:06ت م0051