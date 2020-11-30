تونس 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي خلال جلسة عامة على القانون التكميلي لميزانية الدولة للعام 2020 المثير للجدل، مشيرة في ذات السياق إلى ما شاب الجلسة العامة من جدال وتبادل للاتهامات بين مختلف الكتل النيابية.وأشارت في الشأن المغاربي إلى إعلان السلطات الأمريكية فرض عقوبات على جماعة ليبية؛ لاتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في مدينة قريبة من طرابلس، وحث وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، على هامش انعقاد منتدى حوارات المتوسط الإيطالي، الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم لوجستي واقتراح شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتأمين الحدود أو تأمين منطقة من تلك الحدود لمحاربة الهجرة غير الشرعية والجريَمة العابرة للحدود والتهريب.وتطرقت صحف تونس دوليا، إلى إعلان‬ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو ‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬شركات‭ ‬صينية‭ ‬وروسية‭ ‬متهمة‭ ‬بدعم‭ ‬تطوير‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني، وإصابة 62 شرطيا واعتقال أكثر من 80 متظاهرا خلال الاحتجاجات شهدتها المدن الفرنسية ضد مشروع قانون "الأمن الشامل.// انتهى //12:07ت م0052