بغداد 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم عدة قضايا ومِلَفّات محلية في مقدمتها تأخر وصول الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل إلى مجلس النواب,وتوجه الحكومة لإعادة جدولة الديون الخارجية ، والوضع البيئي الناجم عن تفشي جائحة كورونا في البلاد.وتوقعت الصحف أن تركز الموازنة العامة للعام المقبل 2021 على مواجهة الدين الداخلي, والتوجه لإعادة جدولة الديون الخارجية ,وأن تبنى الموازنة على أساس أن سعر برميل النفط الخام سيكون 40,51 دولارا .وفي الشأن المالي والاقتصادي أبرزت الصحف توصيات اللجنة المالية النيابية الخاصة بمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، مؤكدة أن عوائق سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالفساد تعترض طريق تنفيذ "الورقة البيضاء" التي قدمتها الحكومة لإصلاح الوضع المالي والاقتصادي.ونوهت بأبرز توصيات اللجنة المالية التي تتمثل بتعظيم الإيرادات وترشيد وتخفيض النفقات الحكومية، وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية.// انتهى //12:24ت م0053