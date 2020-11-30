حفر الباطن 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، حملة الانتساب لجمعية الثروة الحيوانية والتسويق التعاونية بالمنطقة الشرقية، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس التأسيسي ورجال الأعمال بالمحافظة.وعد سموه الجمعيات التعاونية شريكا فاعلاً في طريق التنمية، لذا حرصت الحكومة الرشيدة لإفساح المجال لتأسيسها وتقديم الدعم الملائم لها سواء المادي أو القانوني أو حتى التنظيمي، وذلك منذ صدور نظام الجمعيات الموحد بالمملكة؛ لدورها الكبير في دفع عجلة التنمية، إضافة لكونها وسيطا بين المستفيد والجهات المعنية لما يضمن العمل المنظم الذي يعود بالفائدة على الجميع.وأكد أن تأسيس الجمعية، كون محافظة حفر الباطن تعد رافدا من روافد الثروة الحيوانية، وخاصة الماشية من إبل وأغنام، لوجود عدد كبير من ملاك ومربي الماشية، حيث تستقطب عددا كبيرا من المستثمرين من خارجها، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء هذه الجمعية جاء تلبية لاحتياج المحافظة، وضرورة وجود مظلة تساهم في تطوير نوعية العمل في مجال الثروة الحيوانية، لتكون مساهما في دفع الاقتصاد بمجال الثروة الحيوانية بشكل يتلائم مع التطور الحاصل في البلاد.من جانبه، أوضح رئيس المجلس التأسيسي للمجلس المهندس عبدالله بن محمد الغامدي، أن إنشاء الجمعية، جاء تلبية لاحتياج عدد كبير من ملاك ومربي الماشية من أهالي المحافظة، مؤكداً حرص الجميع على تكامل العمل، ووضوح الرؤية، وتحديد أهداف واقعية قابلة للتطبيق لتحقيق المكاسب المرجوة من تأسيس الجمعية، وعلى ترك مساحة كبيرة للتطوير المستقبلي من خلال مشاريع مستقبلية تتبع الجمعية.وتضمن حفل التدشين فيلما تعريفيا عن الجمعية، وكلمات مختصرة عن الجمعية وأثرها التنموي على المحافظة.وأطلق سموه حملة الانتساب للجمعية، التي تستمر لمدة شهر كامل، حيث جرى تحديد 5 مراكز خدمات بالمحافظة، لاستقبال المنتسبين وتقديم المعلومات الكافية لهم، إضافة إلى وجود موقع إلكتروني للانتساب للجمعية.// انتهى //12:27ت م0054