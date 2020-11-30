جدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأدانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي ضد مزارعين أبرياء في شمالي شرق جمهورية نيجيريا الاتحادية.وأعربت المنظمة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع نيجريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.// انتهى //12:47ت م0058