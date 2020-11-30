بانجول 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأعلن حزب تحالف المواطنين في غامبيا رسميًا عن ترشيح الدكتور إسماعيل سيسي للانتخابات الرئاسية في البلاد لعام 2021، وذلك بعد المصادقة على قيادته للحزب.ونقلت وكالة غامبيا للأنباء تأكيد الدكتور سيسي، في تصريح له خلال المؤتمر الوطني الأول للحزب، على ضرورة العمل وبذل الجهد لتطوير البلد مع الحرص للنهوض بها إلى مراتب أعلى.// انتهى //12:53ت م0060