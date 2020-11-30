الجزائر 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باجتماع رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أمس، مع وزيري الصحة والداخلية لتقييم الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، تحسبا لإعلان الجزائر إبرام صفقات اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وتناقلت إعلان وزارة الصحة، أمس، تسجيل 17 وفاة و1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر، ما أدى لارتفاع إجمالي الإصابات إلى 82221 إصابة و2410 حالات وفاة، و636 حالة شفاء إضافية ليرتفع الإجمالي إلى 53204 متعافين.وتحدثت عن تقرير المؤشر العالمي للإرهاب للعام 2020، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام بمدينة سيدني الأسترالية، مشيرة إلى أن نيجيريا وليبيا والصومال ومالي كانت الدول الأكثر تأثرا بتداعيات الإرهاب في القارة، وتحملت وحدها 8ر86 في المائة من الخسائر الاقتصادية للإرهاب على القارة، مقابل 3ر8 في المائة لباقي دول إفريقيا.// انتهى //13:34ت م0070