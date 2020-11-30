فرسان 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسنفذت جامعة جازان ممثلة بالكلية الجامعية بفرسان اليوم، دورة تدريبية بعنوان "الاختبارات الالكترونية ومخازن وبنوك الأسئلة"، وذلك بمسرح الكلية.وتهدف الدورة إلى التعريف بالطرق الصحيحة لإعداد الاختبارات الإلكترونية والتنبيه على الأخطاء التي تقع عند إعداد الاختبارات وإنشاء بنوك ومخازن الأسئلة وطرق معالجة الأخطاء، وانشاء وتفعيل حساب الزووم.// انتهى //13:34ت م0071