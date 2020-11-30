إسلام آباد 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2839 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 398024 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أنه سجل 1613 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 341423 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 40 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8025 حالة.// انتهى //13:37ت م0073