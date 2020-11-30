بريدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، مدير نادي الهجن بمحافظة عنيزة يوسف القاضي, وأعضاء نادي الهجن بالمحافظة.ورحب سموه بالجميع، محفزًا إياهم على الاهتمام بسباق الهجن كونه موروثًا شعبيًا أصيلًا، لتحقيق الجوائز والنجاحات للمنطقة التي تنعكس إيجابًا في تطوير رياضة الهجن والمسابقات المحلية والدولية، متطلعًا سموه إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل.حضر اللقاء مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني.// انتهى //13:42ت م0074