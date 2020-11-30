سيئول 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض بن أحمد المباركي، اليوم، وكالة الأنباء الكورية ( يونهاب ) باللغة العربية.وأوضح السفير خلال لقائه رئيس الوكالة جو سونغ بو أن وكالة يونهاب للأنباء باللغة العربية تٌقدم خدمة مفيدة لكل العرب، وأن السفارة تستفيد من أخبارها التي تنشرها.وأكد رئيس وكالة يونهاب من جهته، أن العلاقات بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية قديمة وجيدة ومتميزة في جميع المجالات، مشيداً بالتعاون القائم بين وكالة الأنباء الكورية ( يونهاب ) ووكالة الأنباء السعودية ( واس )، مشيراً إلى مشاركة وكالة الأنباء السعودية في معرض الصور الإعلامية الدولي تحت عنوان ( مشاهد مكافحة كوفيد - 19 ) الذي تنظمه ( يونهاب ) في العاصمة سيئول حالياً.وقدم السفير المباركي لرئيس يونهاب موجزاً عن وضع "كورونا" المستجد في المملكة والمجهودات التي قامت وتقوم بها الحكومة لمكافحة الجائحة، مشيداً بما قدمته كوريا من نموذج ممتاز في مكافحة كوفيد-19، موضحاً أن الكثير من الدول في العالم استفادت من البرامج الكورية في مكافحة كوفيد-19.واتفق السفير ورئيس يونهاب على مواصلة التعاون الإعلامي القائم بين البلدين الصديقين.// انتهى //13:55ت م0078