عرعر 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة اليوم، الشعار والهوية البصرية الجديدة والبوابة الإلكترونية لجمعية رعاية الأيتام بعرعر "رؤوف".وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية دور الجمعية وواجباتها الإنسانية في تقديم خدماتها لفئة غالية على الجميع, وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتجسيد التكامل الاجتماعي وترجمته إلى واقع عملي، وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم.ورحب سموه بالتطويرات التي شهدتها الجمعية وفق توجيهات ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تعزيز قدرات الجمعية التسويقية بتطوير الهوية البصرية والبوابة الإلكترونية بما يتناسب والمعطيات الثقافية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، مشيداً بما حققته الجمعية من إنجازات لاسيما في مجالات خدمة المستفيدين، وحوكمة إدارتها وأنشطتها، وتحقيق الاستدامة المالية، منوهاً بالمحسنين من أبناء المنطقة وخارجها الذين ساندوا الجمعية بسخاء لتنهض بمسؤولياتها بالصورة المثلى في إطار توجهات رؤية ٢٠٣٠ ومستهدفاتها في تنمية القطاع غير الربحي.حضر التدشين رئيس جمعية رعاية الأيتام بعرعر أحمد العنزي وعدد من المسؤولين.// انتهى //14:13ت م0080