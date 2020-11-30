جيزان 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم ، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالله الشهري.وتسلم سموه التقرير الخاص بأعمال إنجازات الدفاع المدني في التصدي للحرائق وغيرها من الأعمال والمهام المناطة بإدارة الدفاع المدني بجازان والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة والخدمات التي تقدمها ، في ظل الإمكانات المادية التي وفرتها القيادة الرشيدة ، والكوادر البشرية المؤهلة ، وكل ما يسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على الوجه المطلوب ، والعمل على نشر التوعوية بأهمية السلامة بين أفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر.//انتهى//14:16ت م0081