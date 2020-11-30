عام / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
جدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمكتبه في جدة ، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة أحمد الحمدان ، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن دور المجلس الفرعي في دعم الجمعيات الأهلية وتمثيلها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية ، والتعاون في حل العوائق التي تواجهها وتمكينها وتطويرها وتنسيق الجهود المشتركة .
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14:17ت م
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