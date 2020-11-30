بريدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم ، اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي ، بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة .وحث سموه , اللواء العنزي , على تقديم المزيد من العمل في خدمة المواطنين وتسهيل أمورهم ، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.فيما عبر اللواء العنزي عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم ، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن .حضر اللقاء مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي .// انتهى //14:23ت م0084