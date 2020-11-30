عام / سمو أمير القصيم يستقبل نائب مدير شرطة المنطقة
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
بريدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم ، اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي ، بمناسبة تعيينه نائباً لمدير شرطة المنطقة .
وحث سموه , اللواء العنزي , على تقديم المزيد من العمل في خدمة المواطنين وتسهيل أمورهم ، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.
فيما عبر اللواء العنزي عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم ، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن .
حضر اللقاء مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي .
// انتهى //
14:23ت م
0084