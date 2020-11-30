جدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكرًا للجيش في غزنة شرقي أفغانستان، أدّى الى مقتل وجرح العديد من الجنود.ودعت المنظمة مجددًا الوقف الفوري للعنف في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به عملية السلام في أفغانستان، مؤكدًة تضامنها مع أفغانستان في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب.وأعربت الأمانة العامة للمنظمة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //15:33ت م0121