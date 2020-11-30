سياسي / عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية في أرجائه
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
القدس المحتلة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 25 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسة.
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15:35ت م
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