القدس المحتلة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 25 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية قبل أن يغادروه من باب السلسة.// انتهى //15:35ت م0126