المنامة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,477.51 بانخفاض قدره 5.50 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 641.35 بانخفاض قدره 5.66 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و584 ألفاً و409 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و86 ألفاً و20 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 133 صفقة.// انتهى //15:36ت م0127