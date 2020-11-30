الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واستشهد مسابقة الملواح بالنسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي يقام خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض، منافسة قوية بفئتي المحترفين والملاك السعوديين.ومسابقة الملواح ليست مجرد داعي يلوّح للصقر فينطلق إليه مباشرة، فهنالك الكثير من التفاصيل المهمة التي تصنع الفارق وتحقق الفوز، وهنالك أيضاً إعداد خاص يخضع له الصقر قبل انطلاقة السباق إلى جانب تفاصيل مهمة في عملية التدريب.ويرى الصقّار أرميزان الدوسري أن هنالك الكثير من التفاصيل الصغيرة والمهمة التي تصنع الفارق في منافسات الملوّاح، وقال:"الملوّاح له دور مهم جداً فهو الذي يحمّس الطير للاندفاع نحوه، ويجب أن يكون الطير يعرفه ومتعود عليه" .واستعرض عدة أسباب لعدم استجابة الطير والتفاعل مع الملواح وعدم الطيران وبالتالي ينقضي الوقت المسموح به لعملية الهد ويتم استبعاده، مبيناً أبرز هذه الأسباب أن الطير لم ير الملواح أو أنه ليس بصحة جيدة، أو أنه تناول العشاء متأخراً ولا يرغب في الأكل.// انتهى //15:39ت م0128