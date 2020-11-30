صبيا 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأكمل تعليم صبيا تنفيذ مشروعي مدرستين تابعين لمكتب تعليم محافظة الدرب بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 19 مليون ريال.ويأتي هذان المشروعان ضمن المشاريع المنجزة ، للاستغناء عن عدد من المباني مستأجرة، وسيستفيد منها قرابة 1150 طالبا وطالبة، وستوفر مبلغا يقدر بـ 820 ألف ريال سنوياً ، كما سيتم استكمال جملة من المشاريع المدرسية والملاعب والصالات الرياضية والمرافق وتغطية الساحات الخارجية بالمظلات لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والتخلص من المباني المستأجرة ورفع الكفاء التشغيلية لتلك المباني.//انتهى//15:44ت م0129