رام الله 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عددًا من المنازل والمنشآت في عدد في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية .وقال الناشط أحمد صلاح، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب بلدة الخضر جنوب بيت لحم وأغلقتها ومنعت الدخول والخروج منها، وقامت بهدم منزل المواطن محمد يعقوب دعدوع ، فيما هدمت قوات الاحتلال، أساسات منزل قيد الإنشاء وردمت بئرًا في واد الشرق بجبل الجمجمة في بلدة حلحول بمحافظة الخليل، جنوب الضفة.كما هدمت السلطات الإسرائيلية، منزلا في مدينة الطيرة في أراضي عام 1948، بذريعة البناء دون ترخيص، بعد أن فرضت طوقا على المنطقة الشمالية في المدينة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، فيما هدمت الآليات والجرافات المنزل الذي يعود للمواطن إسلام قشوع.وفي نفس السياق قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ : إن جرافات الاحتلال هدمت بركسين تجاريين قيد الإنشاء، تعودان للمواطنين ، بمدينة قلقيلية، بحجة "البناء دون ترخيص .// انتهى //15:47ت م0131