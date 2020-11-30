الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسواصل فريق الأهلي صدارته للدوري الممتاز للكرة الطائرة بالعلامة الكاملة " 27 نقطة" بعد نهاية الجولة التاسعة من المسابقة.وجاء للهلال ثانياً بـ 26 نقطة ثم الترجي في المركز الثالث بـ 22 نقطة والاتحاد في المركز الرابع بـ 19 نقطة.وكانت نتائج الجولة التاسعة قد أسفرت عن فوز الأهلي على الترجي 3 ـ 0 ، وفوز الهلال على النصر 3 ـ 0 , وفوز الاتحاد على الوحدة 3 ـ 0 , وفوز الابتسام على السلام 3 ـ 2 , فيما تغلب الخليج على الموج 3 ـ 0 , والفيصلي على ضمك 3 ـ 2 .// انتهى //15:47ت م0132