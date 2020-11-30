الرباط 15 ربيع الآخر 1442 هـ موافق 30 نونبر 2020 م واسانطلقت اليوم بمدينة طنجة المغربية، جولة جديدة من الحوار التنسيقي الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي .وتناولت هذه الجولة من الحوار، التي تندرج في سياق جلسات (13 + 13)، التشاور حول الحوار الجاري في الجمهورية التونسية، وتوحيد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري بليبيا .وتأتي هذه الجولة بعد جولتين سابقتين بكل من مدينة بوزنيقة، وأخرى بطنجة، واللتين توجتا بالتوصل إلى تفاهمات شاملة للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي .// انتهى //16:49ت م0151