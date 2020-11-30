سياسي / انطلاق جولة جديدة للحوار الليبي الليبي بمدينة طنجة المغربية
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
الرباط 15 ربيع الآخر 1442 هـ موافق 30 نونبر 2020 م واس
انطلقت اليوم بمدينة طنجة المغربية، جولة جديدة من الحوار التنسيقي الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي .
وتناولت هذه الجولة من الحوار، التي تندرج في سياق جلسات (13 + 13)، التشاور حول الحوار الجاري في الجمهورية التونسية، وتوحيد الرؤى حول المسارين السياسي والدستوري بليبيا .
وتأتي هذه الجولة بعد جولتين سابقتين بكل من مدينة بوزنيقة، وأخرى بطنجة، واللتين توجتا بالتوصل إلى تفاهمات شاملة للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي .
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