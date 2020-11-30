رياضي / الأمير فهد بن جلوي يشارك في الاجتماع الـ32 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
عُقد اليوم الاجتماع الـ32 لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي"عن بعد"، بحضور سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة.
واعتمد الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة الأمير فهد بن جلوي لبحث أوجه التعاون الدولي المشترك بين دول المجلس والدول المتقدمة رياضياً والمنظمات الإقليمية والدولية, وأقر المجتمعون إنشاء هيئة فض المنازعات الخليجية بمملكة البحرين وتعيين الدكتور عبدالرحمن الخشرم مديراً تنفيذياً لها على أن يتم تشكيل مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة، وقيام اللجان الأولمبية الخليجية بإرسال قائمة مرشحيها للمجلس، والرفع بذلك في الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي بدول المجلس المقرر عقده على هامش دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام بالكويت مارس المقبل.
ووافق الإجتماع على الخطة الإستراتيجية لتطوير العمل المشترك في المجال الرياضي، والرفع بذلك لمقام المجلس الأعلى للإعتماد، على أن يكون إطلاقها عام 2021 ولمدة خمس سنوات، مع تشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام للجنة الأولمبية العمانية طه بن سليمان الكشري لمتابعة تنفيذ الخطة.
وأدرج الاجتماع رياضتي الفروسية (مسابقة القفز الحر) والألعاب الشتوية (الهوكي) ضمن الألعاب الاختيارية بدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ودمجها مع دورة الألعاب الرياضية الشاطئية الخليجية الثالثة لتكون دورة ألعاب واحدة وبشكل استثنائي، مع إضافة ألعاب: كرة القدم الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، كرة السلة 3×3 الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات المائية (الجت سكي).
واطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد حصة دراسية رياضية يومية ملزمة لجميع المراحل التعليمية.
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16:50ت م
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