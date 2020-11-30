الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسعُقد اليوم الاجتماع الـ32 لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي"عن بعد"، بحضور ‏سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس ‏اللجنة الأولمبية العربية السعودية نيابة ‏عن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة.‏واعتمد الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة الأمير فهد بن جلوي ‏لبحث أوجه التعاون الدولي ‏المشترك بين دول المجلس والدول المتقدمة رياضياً والمنظمات الإقليمية ‏والدولية, وأقر المجتمعون إنشاء هيئة فض المنازعات الخليجية بمملكة البحرين وتعيين الدكتور عبدالرحمن ‏‏الخشرم مديراً تنفيذياً لها على أن يتم تشكيل مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة، وقيام اللجان ‏‏الأولمبية الخليجية بإرسال قائمة مرشحيها للمجلس، والرفع بذلك في الاجتماع القادم للمكتب ‏‏التنفيذي بدول المجلس المقرر عقده على هامش دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام ‏‏بالكويت مارس المقبل. ‏ووافق الإجتماع على الخطة الإستراتيجية لتطوير العمل المشترك في المجال الرياضي، والرفع بذلك ‏‏لمقام المجلس الأعلى للإعتماد، على أن يكون إطلاقها عام 2021 ولمدة خمس سنوات، مع تشكيل ‏‏فريق عمل برئاسة الأمين العام للجنة الأولمبية العمانية طه بن سليمان الكشري لمتابعة ‏‏تنفيذ الخطة. ‏وأدرج الاجتماع رياضتي الفروسية (مسابقة القفز الحر) والألعاب الشتوية (الهوكي) ضمن ‏‏الألعاب الاختيارية بدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ودمجها مع دورة الألعاب الرياضية ‏‏الشاطئية الخليجية الثالثة لتكون دورة ألعاب واحدة وبشكل استثنائي، مع إضافة ألعاب: كرة ‏‏القدم الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، كرة السلة 3×3 الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، ‏‏الدراجات المائية (الجت سكي).‏واطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد حصة دراسية رياضية يومية ملزمة لجميع ‏‏المراحل التعليمية.// انتهى //16:50ت م0152